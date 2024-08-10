شهيدان ومصابون في قصف من الاحتلال على رفح جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال قصفت منزلا قرب مدرسة الفردوس غرب رفح "من الجانب الفلسطيني"، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية دير ابزيع غرب رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت دير ابزيع، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما هاجم مستعمرون مركبات المواطنين قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر أمنية بأن مستعمرين احتشدوا قرب مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية.

التعاون الإسلامي" تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات من المدنيين.

وأكدت المنظمة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك يأتي امتداداً للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وحمّلت المنظمة، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة، مجددة دعوتها إلى مساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، على كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.