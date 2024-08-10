بوريل يعرب عن " فزعه " إزاء أحدث هجوم إسرائيلى على مدرسة بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن شعوره "بالفزع" بعد أن ضربت غارة جوية إسرائيلية مدرسة تؤوي السكان في غزة اليوم السبت، والتي قالت السلطات الفلسطينية إنها قتلت ما يصل إلى 100 شخص.

وكتب بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعى "تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الأخيرة.. لا يوجد ما يبرر هذه المجازر".

وأضاف: "نحن منزعجون من إجمالي حصيلة الشهداء المروعة"، وقال إن أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة التي تسيطر عليها حركة حماس عدد الشهداء في القطاع بأكثر من 39600.

وتزعم إسرائيل على نحو متكرر أنها تهاجم مثل هذه المنشآت لأن معلوماتها الاستخباراتية كشفت أن عناصر حماس يختبئون هناك ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وأوضح بوريل أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوقف قتل المدنيين وتأمين إطلاق سراح الأسرى".

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا وعشرات آخرين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة غالبيتهم أشلاء فيما وصلت جثث متفحمة صعب التحقق من هوياتهم.

وأضافت المصادر الطبية أن العدد الكبير من الضحايا "جعل مهمة إنقاذ الجرحى صعبة للغاية في ظل ضعف الإمكانيات الطبية بالمدينة وعدم توفر أسرة".