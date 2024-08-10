حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية بموقع "مسكاف عام" الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، اليوم السبت، أن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي، كما استهدفوا مستعمرة "إيلون" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، ردا على اعتداءات إسرائيل على بلدتي "طيرحرفا" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان إن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" أن عناصره قصفوا مستعمرة "إيلون" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا.

وكان "حزب الله" قد أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة بعد ظهر اليوم السبت أن عناصره استهدفوا موقع "راميا" الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية، وموقع "المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وتجمعا لجنود إسرائيليين في موقع "تل شعر" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" وأطراف بلدة "راشيا الفخار" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان، كما خرق جدار الصوت في أجواء قرى وبلدات قضاء "صور" جنوباً، وفي أجواء مدينة "صيدا" ومنطقة "جزين" وقرى القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

وأصيب مواطن ومسعف في كشافة الرسالة الاسلامية في الغارة الإسرائيلية الثانية التي استهدفت بلدة "مجدل سلم" الجنوبية بعد ظهر اليوم السبت.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بعد ظهر اليوم أن الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة "مجدل سلم" الجنوبية "أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالإضافة إلى إصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الإنساني"، ونقل الجريحان إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت بعد ظهر اليوم بصاروخين بلدة "مجدل سلم" في جنوب لبنان، وقد نجا فريق عمل تلفزيون "إن بي إن" المحلي من استهداف المسيرة الإسرائيلية للبلدة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة جوية بالصواريخ على بلدة "مجدل سلم" الجنوبية مستهدفة المنطقة التي كان استهدفها الطيران المسير بعد ظهر اليوم، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم ن بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بعد ظهر اليوم بالصواريخ استهدفتا بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، كما استهدفت مدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة "عيتا الشعب".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة بعد ظهر اليوم استهدفت أكثر من منزل في وسط بلدة "طيرحرفا " في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة "حولا" الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.