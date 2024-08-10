شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر تلعب دورا محوريا فى تحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، عن تأييده للبيان المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة وقطر، والذي يدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف المناقشات العاجلة لحل النزاع المستمر، مؤكدا أن البيان يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة إحياء عملية السلام المتعثرة، ويعكس التزام الدول المشاركة في البيان بتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر كما كانت دوماً تلعب دوراً محورياً في تحقيق السلام العادل والشامل، وتعمل بتنسيق وثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن البيان تضمن خطوات وآليات وضمانات تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للاستماع إلى صوت العقل وتغليب السلام ، علي استمرار القتل والتخريب والدمار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطوات المشتركة للدول الثلاثة وعلي رأسها مصر تحمل طوق نجاة لإنقاذ السلام ومنع تدهور الأوضاع في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات، مؤكدا على أن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني الاعزل وتنفيذ قرار مجلس الأمن والحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.