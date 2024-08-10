باسيل زار الكلية الشرقية في زحلة بحضور النائب سليم عون متفقّدا فريق phoenix

زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الكلية الشرقية في زحلة، بحضور النائب سليم عون، متفقّدا فريق phoenix خلال جولته على الأقضية لمتابعة الرالي بايبر الذي نظمه التيار.

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