حزب الله: استهداف مستعمرة إيلون بصلية من صواريخ الكاتيوشا والتجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وموقعي الرمثا وزبدين

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:05 من يوم السبت 10-8-2024 التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وتحديداً بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مستعمرة إيلون بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:30) من بعد ظهر يوم السبت 10-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

واعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:35) من بعد ظهر يوم السبت 10-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.