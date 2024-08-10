الراعي: لا تستقيم حياة الدولة من دون رئيس فهو وحده يحلف بالله العظيم انه يحترم دستور الامة واستقلال الوطن

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى انه يا ليت كل مسؤول لدينا يسمع كلام الله، ونحن نتساءل امام وجداننا الوطني ما معنى عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي تنتظم الحياة العامة في الدولة، فيستعيد مجلس النواب سلطته التشريعية، وتستعيد الحكومة شرعيتها وصلاحياتها الدستورية كاملة، لا تستقيم حياة الدولة من دون رئيس، فهو وحده يحلف بالله العظيم انه يحترم دستور الامة ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه، وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور واستقلال لبنان ووحدته.

واردف الراعي في كلمة له خلال قدّاس إلهي وإزاحة الستار عن مجسّم البطريرك الطوباوي مار اسطفان الدويهي في باحة كنيسة السيدة في مجدل المعوش - الشوف، "فلنصلي الى الله كي يعطينا نعمة الاصغاء الى كلامه، فيعود كل واحد منا الى صوت ضميره".