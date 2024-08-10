تاس: إجلاء أكثر من 76 الف شخص من منطقة كورسك إثر التوغل الأوكراني

أفاد مسؤول روسي أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، نحو "أماكن آمنة" منذ توغل القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" للانباء عن ممثل وزارة الحالات الطارئة الروسية أرتيوم شاروف قوله خلال مؤتمر صحافي "تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص موقتا نحو أماكن آمنة".