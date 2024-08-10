روسيا تجلي مئات الآلاف في كورسك بعد توغل أوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ المحلية قولها، اليوم السبت، إن أكثر من 76 ألف شخص جرى إجلاؤهم من مناطق متاخمة لأوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، وذلك بعد توغل أوكراني في المنطقة الأسبوع الماضي.

قال أرتيوم شاروف، ممثل وزارة الحالات الطارئة الروسية، في تصريح نقلته وكالة "تاس"، خلال مؤتمر صحافي "أجلي أكثر من 76 ألف شخص مؤقتا نحو أماكن آمنة".

تخوض روسيا معارك ضارية ضد آلاف الجنود الأوكرانيين على عمق 20 كيلومترا داخل منطقة كورسك بعد أكبر هجوم لأوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.