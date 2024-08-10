جاب 77% ونفسه يدخل حقوق.. مُسن يحصل على الثانوية العامة بسوهاج: العمر مجرد رقم

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصل عامل، يبلغ من العمر 62 عامًا يقيم بجهينة محافظة سوهاج على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2023 - 2024، بمجموع درجات 318.5 بنسبة 77.68% شعبة علمي علوم.

وقال حسن لمصراوي،: "إنه حاصل على الشهادة الابتدائية وعمل بها في وظيفة عامل بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج على المعاش منذ حوالي عامين، وأكمل تعليمه الإعدادي خلال عمله، حتى حصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام، ليكون بذلك أكبر طالب ثانوية عامة".

وأوضح حسن أنه يسعى لتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الحقوق، ليكون محاميًا، مشيرًا إلى أن العمر بالنسبة له مجرد رقم فقط.