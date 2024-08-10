"الوطنية للتدريب" تهنئ أحمد الجندى لحصوله على ذهبية بأولمبياد باريس

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، البطل المصري أحمد الجندي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأوليمبي المسجل في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012