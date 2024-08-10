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شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تهنئ أحمد الجندى لحصوله على ذهبية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالسبت، 10 أغسطس 2024 08:34 م
هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، البطل المصري أحمد الجندي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأوليمبي المسجل في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..
وتمنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، التوفيق لجميع خريجيها.
حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصرعلى ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.
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