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"الوطنية للتدريب" تهنئ أحمد الجندى لحصوله على ذهبية بأولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

السبت، 10 أغسطس 2024 08:34 م

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، البطل المصري أحمد الجندي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأوليمبي المسجل في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..

وتمنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، التوفيق لجميع خريجيها.

حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصرعلى ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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