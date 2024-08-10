البيت الأبيض يبدي "قلقه العميق" بعد مقتل العشرات في ضربة إسرائيلية على مدرسة بغزة

اعرب البيت الأبيض عن "قلقه العميق" بعد مقتل أكثر من تسعين شخصا في ضربة اسرائيلية استهدفت مدرسة في مدينة غزة، بحسب المسعفين.
واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان، "نبدي قلقا عميقا حيال تقارير عن مقتل مدنيين في غزة إثر الضربة"، لافتا الى ان الولايات المتحدة "طلبت الحصول على مزيد من التفاصيل"، ومشددا على أن القصف الذي أثار تنديدا دوليا "يؤكد الحاجة الملحة الى وقف لإطلاق النار وصفقة للإفراج عن الاسرى، الأمر الذي نواصل العمل بلا كلل لإنجازه".
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