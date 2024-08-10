وسائل اعلام اسرائيلية: سرب مسيرات كبير يهاجم الشمال من جنوب لبنان

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بان سرب مسيرات كبير هاجم الشمال من جنوب لبنان.

ولفتت "سكاي نيوز" الى إستهداف مهبط طائرات شرق صفد بعدة مسيرات هجومية. وذكرت بان نطاق ضربات حزب الله يتسع ويصل منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبريا.

وفي السياق، اشارت قناة "المنار" الى دوي صافرات الانذار في أكثر من 30 مستعمرة إسرائيلية في الجليل الغربي والأعلى، وصولا ومشارف طبريا شرقاً وفي عمق أكثر من 20 كيلومتراً خشية من عبور مسيّرات من لبنان.

وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات، واندلاع حرائق بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من لبنان نحو عشرات المستوطنات. ولفتت الى دوي صفارات الإنذار دوت في قاعدة عسكرية قرب بلدة "المغار" بالجليل الأسفل.

ولفتت مصادر عبرية الى وقوع 3 إصابات بين المستوطنين عقب استهداف مسيرات حزب الله عدة مناطق الشمال.