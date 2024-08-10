حزب الله: هجوم جوي بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون ردا على الاغتيال في صيدا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 10-8-2024 هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، فاستهدفت أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:20) من بعد ظهر يوم السبت 10-8-2024 منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر.
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