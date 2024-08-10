النشرة: غارة اسرائيلية على بلدة بليدا والخيام وقصف مدفعي طال تل النحاس وكفركلا

اشار "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة بليدا حيث تم تدمير منزل سكني بالغارة". ولفت الى وقوع غارة اسرائيلية على بلدة الخيام، كما طال القصف المدفعي تل النحاس وكفركلا.

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