اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انه "تداولت مواقع التّواصل الإجتماعي صوراً لشخصٍ مجهول الهويّة يرتدي بزّات عسكريّة ويحمل أسلحة حربيّة. على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)، وبتاريخ 07-07- 2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكانه في بشامون الضّيعة، حيث عملت على توقيفه".
ولفتت الى انه "بالتّحقيق معه، اعترف أنّه الشّخص ذاته الذي تمّ تناقل صوره على مواقع التّواصل الإجتماعي وهو مرتد بزّات عسكريّة وحامل أسلحة حربيّة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أوقفت سوريا تم تناقل صوره على مواقع التواصل وهو مسلّح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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