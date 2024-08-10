إيران: لا علاقة بين حقنا في الدفاع المشروع ووقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، أنّ لطهران الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الممثلية، بشأن ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع الجاري أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضافت أنّ "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".

وأشارت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إلى وجود دائم لقنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، و"يفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل".

كان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر قد دعوا ليلة أول أمس الخميس حماس وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى في 15 أغسطس.

يذكر أن إيران هددت بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم نُسب لإسرائيل.