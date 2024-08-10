مجزرة مدرسة التابعين في غزة.. الاتحاد الأوروبي: الصور مرعبة ولا يوجد أي مبرر لهذه المجازر

الشارقة - اميمة ياسر - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الصور التي التقطت من مدرسة إيواء في غزة تعرضت لضربة إسرائيلية، مع عشرات الضحايا الفلسطينيين، مرعبة.

وأشار بوريل، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم السبت، إلى استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الماضية، ولا يوجد أي مبرر لهذه المجازر، وإننا نشعر بالفزع إزاء العدد الإجمالي الرهيب للوفيات، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتابع: "لقد قُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب"، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لوقف قتل المدنيين وتأمين إطلاق سراح الأسرى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت المصادر أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني، من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.

وأوضحت فرق الإنقاذ أن أغلب الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفى الأهلي العربي حالتها خطيرة جدا، وهناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل المستشفى لم يتم التعرف على أصحابها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39790 فلسطينيا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.