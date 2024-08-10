اشتباكات بين ميليشيات ليبيا ترعب السكان

ذكر مسؤولون أن اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية أرعبت السكان، وأدت إلى مقتل نحو 12 شخصًا، في أحدث جولة من العنف في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأضاف المسؤولون أن الاشتباكات التي استمرت لساعات، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وقعت في حي تاجوراء شرقي طرابلس بين ميليشيا رحبة الدرع وميليشيا أخرى تدعى الشهيدة صبرية. وقالت خدمات الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 16 آخرون في الاشتباكات التي استمرت لساعات.

واندلعت الاشتباكات على خلفية محاولة اغتيال رحبة الدرع، والتي ألقت ميليشياته مسؤوليتها على الشهيدة صبرية، بحسب تقارير إعلامية محلية. وأدان خالد المشري، الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا، محاولة الاغتيال، ودعا إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عنها، كما أن الأطراف المتحاربة متحالفة مع حكومة رئيس الوزراء، عبدالحميد دبيبة، ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة لطلب التعليق.

وقد أبرزت أعمال العنف هشاشة ليبيا، التي انقسمت لسنوات بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، كل منهما مدعومة من جماعات مسلحة وحكومات أجنبية، وتحكم ليبيا حاليًا حكومة الدبيبة في طرابلس وإدارة رئيس الوزراء، أسامة حماد، في الشرق.