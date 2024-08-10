مدير مستشفى المعمداني يكشف أفظع المشاهد المروعة التي شاهدها في مذبحة الفجر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور فضل نعيم مدير مستشفى المعمداني بغزة، إن من أصعب المشاهد الدامية والمروعة التي مرت عليه اليوم في مستشفى المعمداني بغزة، بعد المجزرة الإسرائيلية على مدرسة التابعين “مذبحة الفجر”، كانت لشاب صغير يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأضاف مدير مستشفى المعمداني عبر حسابه: وصل إلينا وجزئه السفلي مفتت ومهشم، يده اليسرى مبتورة، و جروح غائرة وحروق في أنحاء جسده، وأثناء إجراء الجراحة الطارئة، صدمت عندما وجدت رأس شخص آخر محطم بين عظام ساقيه المفتت، لم أتمكن من التعرف عليه إلا من خلال الفم والذقن، كان مشهداً يفوق قدرة القلب والعقل على التحمل.

وتابع : ورغم كل جهودنا بإنقاذه لكنه فارق الحياة على سرير العمليات بعد نزف شديد لم يتوقف، وللأسف هناك العشرات من الإصابات المشابهة خطورةً ترقد الآن بين أروقة المشفى ، وبكل لحظة تمر نفقد روحاً جديدة.