الشاباك يزعم تصفية 19 عنصر لحماس في قصف مدرسة التابعين بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، السبت، تصفية 19 عنصر على الأقل ينتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي في الغارة التي استهدفت مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين.

وأضاف في البيان المشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك بشأن القصف الذي طال مدرسة "التابعين" وخلّف عشرات القتلى والجرحى في مدينة غزة: تم استهداف عناصر عملوا داخل مقر عسكري تم وضعه داخل مسجد في مجمع مدرسة التابعين في الدرج والتفاح.، وبعد دراسة استخبارية يمكن تأكيد تصفية 19 على الأقل وهم نشطاء من حماس والجهاد الاسلامي والذين قاموا بالترويج لمخططات ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل انطلاقا من المجمع الذي تم استهدافه".

وتابع: "لقد تم تنفيذ عملية الاستهداف من خلال ثلاث قنابل دقيقة.. وحسب المعطيات لم تسفر الغارة عن دمار كبير في المجمع الذي التقى فيه المخربون وذلك كما يتضح من صورة المجمع بعد الغارة".

وأبرز البيان: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية تعرض المدنيين للأذى شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة ذات رأس حربي صغير ووسائل تصوير جوي وجمع معلومات استخبارية دقيقة".

وكان الدفاع المدني كشف أن حصيلة الضحايا بلغت 93 قتيلا و54 جريحا، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة يعانون من حروق وبتر.