CNN: إسرائيل نفذت مذبحة الفجر بقنبلة أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف شبكة CNN في تقرير لها، أن إسرائيل استخدمت على الأقل قنبلة دقيقة التوجيه أمريكية الصنع خلال غارة على مدرسة ومسجد التابعين في مدينة غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصًا “مذبحة الفجر” .

وقالت الشبكة في تقريرها وفقا لخبير، إن أظهرت لقطات عقب الهجوم، الذي صورته شبكة CNN، أجزاءً من جهاز متفجر أكد تريفور بول، فني التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأمريكي، أنها من قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39.

وأضاف خبير الأسلحة كريس كوب سميث، أن GBU-39، التي تصنعها شركة بوينغ، هي ذخيرة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجيًا"، مع التسبب في أضرار جانبية منخفضة.

وأوضحت الشبكة أن القوات الإسرائيلية استخدمت "ثلاث ذخائر صغيرة ودقيقة لا يمكن أن تسبب الضرر الذي يدعي الفلسطينيون أنها تسببت فيه".

ولفت كوب سميث ضابط مدفعية سابق في الجيش البريطاني، إلى أن استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، من شأنه أن يؤدي دائمًا إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان.

واستطرد بول قائلاً إنه من الممكن أن تكون هذه الذخيرة مسؤولة عن العدد المرتفع من القتلى الذي أبلغ عنه المسؤولون في غزة، لكنه أضاف أن ذلك يعتمد على عدد الأشخاص الذين كانوا داخل الغرف المستهدفة أو في الأقسام المجاورة.

مذبحة الفجر

وتم قصف المجمع أثناء صلاة الفجر “مذبحة الفجر”، وهو ما يفسر وجود عدد أكبر من المدنيين في الموقع، وكشفت لقطات من مكان الحادث عددًا كبيرًا من الجثث متناثرة على الأرض، مما يؤكد على ما يبدو عدد القتلى الكبير الذي أبلغ عنه المسؤولون الفلسطينيون.