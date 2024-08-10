حزب الله يشن هجوما جويا على قاعدة محفاة ألون ردا على اغتيال صيدا

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا .

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏السبت 10-8-2024 هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، فاستهدفت أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏

قاعدة محفاة ألون

وتقع غرب بحيرة طبريا في الجليل الأعلى، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 17.5 كلم، استهدفها حزب الله للمرة الأولى، وهي قاعدة لسلاح البر في جيش العدو الإسرائيلي، وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو، وقاعدة تدريب وتحشّد قوات، وتحتوي على مخازن طوارئ للفيلق الشمالي .