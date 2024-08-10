الأردن ينفي السماح لأي طرف باستخدام مجاله الجوي

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى الأردن، مساء الجمعة 9 أغسطس 2024 ، سماحه باستخدام مجاله الجوي لصالح أي طرف تحت أي ظرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا.

جاء ذلك وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" دون تسميته، ردا على زعم أحد المواقع الإخبارية العربية أن "الأردن سمح لإسرائيل باستخدام مجاله الجوي لصد الهجوم الإيراني المرتقب".

وأكد المصدر على "عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".

وبيّن أن "القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحا لأي جهة".

وذكر أن "ما ورد في خبر على موقع يُبث من الخارج، محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه".

وقال المصدر إن "أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة منها أو العمودية، وحتى طائرات النقل الجوي، شوهدت خلال الأيام الماضية، وهذا أمر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة".

وأضاف أن "بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية".

واستدرك: "لذا نؤكد؛ لم يسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".

واعتبر المصدر، أن "التشويش من الموقع يعد إساءة متعمدة ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة".

ولوّح بأنه "سيتم النظر في التعامل مع الموقع قانونيا"، دون تسميته.

المصدر : وكالات