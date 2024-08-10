شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يدين قصف الاحتلال لمدرسة التابعين فى غزة: انتهاك صارخ والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب مصر أكتوبر، قصف الاحتلال الإسرائيلي لعشرات الفلسطينيين في مدرسة "التابعين" شرقي مدينة غزة، وذلك أثناء أداء صلاة الفجر، حيث سقط أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى والمصابين جراء الاستهداف الإسرائيلي.

واستنكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، بأشد العبارات، استهداف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تُظهر تجاهل الاحتلال للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة.

وطالبت بتوفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزل، وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن، مناشدة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل، وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء.