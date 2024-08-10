هيئة البث الإسرائيلية: قمة يوم الخميس لن تحدث اختراقا بل تهدف إلى تحريك مفاوضات صفقة التبادل

اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، الى ان قمة يوم الخميس في ١٥ اب والتي تحدث عنها البيان المصري القطري والاميركي لن تحدث اختراقا بل تهدف إلى تحريك مفاوضات صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، الى ان عدم تقدم المفاوضات تسبب بتوتر العلاقة بين الوفد المفاوض والمستوى السياسي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، بان الحراك الأميركي الذي ستشهده المنطقة يهدف للضغط على إسرائيل وحماس لإبرام صفقة.