الجيش: توقيف ٤ مواطنين وفلسطيني ضمن إطار التدابير الأمنية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ب.خ.) في بلدة شدرا – الشمال لإطلاقه النار.

- توقيف المواطن (د.م.) في منطقة جبيل لقيامه بزراعة الماريجوانا وتصنيعها وتوضيبها، وضبط في منزل والده المواطن (ح.م.) كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مسدس حربي.

- توقيف الفلسطيني (ح.ا.) في مدينة صيدا لإقدامه على طعن الفلسطيني (ا.ا).

- توقيف المواطن (م.م.) وشقيقه المواطن (ع.م.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإطلاقهما النار ما أدى إلى مقتل مواطنة.

وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".