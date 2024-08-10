اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، الى إن ما اوردته محطة" الجديد" في نشرتها مساء اليوم من "ان الولايات المتحدة الأميركية أبلغت دولة الرئيس رسميا بأن الحرب على غزة ستتوقف" غير صحيح على الاطلاق.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميقاتي: المعلومات عن ان اميركا أبلغت ميقاتي رسميا بأن الحرب على غزة ستتوقف غير صحيح على الاطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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