تواصل التحقيقات لتحديد أسباب تحطم الطائرة في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل السلطات البرازيلية، اليوم السبت، التحقيقات لتحديد أسباب مأساة تحطم الطائرة المنكوبة قرب مدينة ساو باولو في جنوب شرق البلاد.

كانت الطائرة، وهي من صناعة شركة "إيه تي آر" الفرنسية-الإيطالية، تقل 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وفقا لشركة الطيران "فويباس" وجميعهم من الجنسية البرازيلية.

تعقد الأمطار، التي تهطل بشكل متواصل منذ مساء الجمعة، عمليات البحث والتحقيقات.

وفتح مركز التحقيق والوقاية من حوادث الطيران في البرازيل (سينيبا) تحقيقا لتحديد أسباب سقوط الطائرة في منطقة سكنية.

كانت الطائرة تحلق، أمس الجمعة، بين "كاسكافيل" في ولاية بارانا الجنوبية ومطار "غوارولوس" الدولي في ساو باولو. وبعد سقوط مفاجئ، تحطمت نحو الساعة 13,25 (16,25 ت غ).

ووفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24"، حلقت الطائرة لمدة ساعة تقريبا على ارتفاع 17 ألف قدم (5180 مترا). وفي الساعة 13,21 (16,21 ت غ)، بدأت تنحدر ثم في غضون الدقيقة التالية انخفضت بشكل حاد إلى 4100 قدم (1250 مترا).

وأفادت القوات الجوية البرازيلية أن الطائرة "فقدت الاتصال بالرادار عند الساعة 13,22".

- "صيانة روتينية"

الطائرة من طراز "إيه تي آر 72-500"، وقالت الشركة المصنعة، وهي تابعة لمجموعة "إيرباص" وشركة "ليوناردو" الإيطالية، في بيان، إن "خبراء إيه تي آر ملتزمون تماما بدعم التحقيق الجاري". وعثر على الصندوق الأسود الذي يجري العمل على تحليله.

ووفقا للوكالة الوطنية للطيران المدني، فإن الطائرة تمتثل لجميع المعايير السارية.

وكانت قد خضعت "لعمليات صيانة روتينية في الليلة السابقة" وغادرت مدينة "ريبيراو بريتو" في ولاية ساو باولو حيث يقع المقر الرئيسي لشركة فويباس "من دون أي مشكلة فنية"، حسبما أكد مارسيل مورا مدير عمليات الشركة في مؤتمر صحافي.

لكن بعض المتخصصين لم يستبعدوا أن يكون تشكل الصقيع على أجنحة الطائرة هو سبب وقوع الحادث.

وأقر مورا بأن هذا الطراز من الطائرات يحلق "على ارتفاعات تكون فيها الحساسية أكبر للصقيع". وأوضح أن الأرصاد الجوية توقعت حدوث الصقيع الجمعة لكن في نطاق "المستويات المقبولة للطيران".

من جهته، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد "الحادث المأسوي".

ووفقا لبيانات مركز التحقيق والوقاية من حوادث الطيران، فإنه باستثناء بيانات الجمعة، سجلت البرازيل منذ بداية العام 108 حوادث طائرات خلفت 49 قتيلا. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، قضى 746 شخصا في 1665 حادثا في البلد المترامي.

في عام 2007، فشلت طائرة إيرباص "إيه 320" تابعة لشركة "تي إيه إم" البرازيلية في الهبوط بمطار "كونغونهاس" في ساو باولو واصطدمت بمبنى شحن، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 187، إضافة إلى 12 شخصا على الأرض.

بعد ذلك بعامين، اختفت طائرة من طراز إيرباص "إيه 330-230" وتشغلها شركة الخطوط الجوية الفرنسية بينما كانت تحلق بين ريو دي جانيرو وباريس، فوق المحيط الأطلسي في منطقة مضطربة وعلى متنها 228 شخصا.