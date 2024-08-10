ياسر رشاد - القاهرة - كلف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، السبت، أحمد الرهوي، رئيساً لحكومة التغيير والبناء في صنعاء، وهو المحافظ السابق لمحافظة أبين الجنوبية في الحكومة، ومصدر للميادين يتحدث عن "تغيير جذري شامل".

ورئيس الحكومة الجديدة عضو في المجلس السياسي الأعلى في اليمن، منذ آذار/مارس 2019، وينحدر من محافظة أبين الواقعة جنوبي اليمن، وهو عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام.

مُحافِظ أبين في حكومة صنعاء

وسبق أن شغل الرهوي منصب مُحافِظ أبين في حكومة صنعاء، ووكيلاً للمحافظة منذ عام 2009، بالإضافة إلى كونه سابقاً مديراً عاماً ورئيساً للمجلس المحلي في مديرية خَنْفَر، كبرى المديريات مساحةً في محافظة أبين الساحلية، المطلة على بحر العرب.

وتضمّن قـرار المشّاط تعيين رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بن حبتور، عضواً في المجلس السياسي الأعلى في البلاد.

وفي سياقٍ متصل بالتعيينات، أفاد مصدر خاص بالميادين بأن التغيير الإداري "سيكون جذرياً، وعبر مراحل"، مؤكّداً أنّه سيشمل هياكل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، وسيتضمن التغيير في "الحكومة، ثم القضاء، مروراً بسائر الجهات".

وشدّد المصدر على أن الشعب اليمني "سيكون معنياً بالتعاون وخلق الوعي والتصدي لكل المؤامرات".

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أكد، في كلمةٍ، في السابع من يوليو الماضي، أنّ تشكيل الحكومة "تأخّر بسبب الحاجة إلى مسار عمل ومواكبة مستمرة"، مُشيراً إلى أنّ ذلك يتضمن السعي لتطهير مؤسسات الدولة، وموضحاً أنّ وضع الوزارات ومختلف الجهات الرسمية "ملغّمٌ بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة وإفساد الأمور".