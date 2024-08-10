الأردن: أجواؤنا محرمة وسنسقط أي هدف في سماء المملكة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قناة المملكة التابعة للأردن، ردا على مزاعم متداولة حول السماح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الأردني، "إن أجواء المملكة محرمة ولن نسمح باستباحتها".

ونقلت المملكة عن المصدر المسؤول، قوله: "أجواؤنا محرمة.. وقواتنا المسلحة لن تسمح لأي طرف باستباحتها، والقوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحًا لأي جهة.

إساءة متعمدة للأردن

وأكد المصدر للمملكة، أن المزاعم المتداولة تمثل إساءة متعمدة للأردن وتهدف للتشويش، على الجهود الدبلوماسية الأردنية الساعية لوقف الحرب في غزة.

وأشار وزير الخارجية الأردني، أن الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بإسقاط أي هدف في سماء المملكة.