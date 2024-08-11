أول تعليق من وزير التعليم العالي عقب تحقيق الطالب أحمد الجندي ذهبية بأولمبياد باريس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات البطل العالمي احمد الجندي على حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث باولمبياد باريس بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني، وتحطيم الرقمين العالمي والاولمبي وتحقيق رقم اوليمبي جديد.

وأشاد عاشور بالإنجاز التاريخي الذي نجح أحمد الجندي الطالب بكلية الهندسة بجامعة مصر المعلوماتية في تحقيقه، مؤكدا أنه أصبح قدوة لكل الشباب المصريين، ولابد أن يحتذي به كل طالب من طلبة الجامعات المصرية.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن اصرار أحمد الجندي وتمسكه برفع علم مصر عاليا وعزف السلام الوطني في دورة باريس الأولمبية يعد مثالا في تحمل المسؤولية والاجتهاد والتفوق المستحق بجدارة.

كما تقدم رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بخالص التهتئة للأسرة الرياضية في الجامعات وللشعب المصري كله الذي يستحق الفرحة والفخر ببطله العالمي أحمد الجندي.

وأثنى الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات على تميز أداء أحمد الجندي وتألقه في منافسات الخماسي الحديث بالاولمبياد، وإصراره على تحقيق ميدالية أولمبية تضاف لتاريخ مصر الرياضي، في ظل الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية، بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية للاعبي ولاعبات مصر.

كما قدم الدكتور مصطفي بيومي التهنئة للإتحاد المصري للخماسي الحديث بقيادة المهندس شريف العريان علي جهودهم المتميزة في الإعداد للدورة الأوليمبية ووضع مصر في صدارة دول العالم لكل من رجال وسيدات الخماسي الحديث، متمنيا التوفيق للاعبة الخماسي الحديث ملك إسماعيل الطالبة بالجامعة الأوربية في منافسات الدور النهائي غدا.