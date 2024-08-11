شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرياضة بالنواب تهنئ أبطال مصر الفائزين بميداليات متنوعة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي لحصوله على الميدالية الذهبية وكسر الرقم الأوليمبي المسجل في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما هنأ رئيس لجنة الشباب والرياضة، البطلة الأولمبية سارة سمير لفوزها بالميدالية الفضية في وزن 81 كيلوجراما في رفع الأثقال للسيدات بأولمبياد باريس.

كما توجه أيضا بالتهنئة للبطل المصري محمد السيد الذي حقق البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وقال: أتوجه باسمي باسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بخالص التهاني لأبطال مصر الاولمبيين على تحقيق الميداليات الثلاثة وإسعاد الشعب المصري".

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الأبطال الثلاثة حققوا إنجازا للبعثة الأولمبية المصرية، حيث كان رصيد مصر من الميداليات ميدالية واحدة حتي صباح اليوم، متمنيا أن يستعيد أبطال مصر الريادة في مختلف اللعبات الرياضية.