السفيرة الاميركية بقبرص: سفينة أميركية بقبرص جاهزة للمساعدة في حال تفاقم التوتر بالشرق الأوسط

اشارت السفيرة الأميركية في قبرص الى إن سفينة هجوم برمائي أميركية رست في قبرص ضمن زيارة تم التخطيط لها مسبقا، لكن يمكن استخدامها لدعم المدنيين إذا اندلعت أعمال قتالية في الشرق الأوسط.

واوضحت‭ ‬السفيرة جولي فيشر في تصريح لها، الى ان "الزيارة تأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة كل الجهود مع الشركاء الرئيسيين لتهدئة التوتر بالمنطقة والاستعداد لدعم المدنيين في الأزمات".

ووصلت السفينة الأميركية واسب إلى ميناء ليماسول بجنوب البلاد في الثامن من آب.

وتعرض قبرص عضو الاتحاد الأوروبي المساعدة إذا لزم الأمر في إجلاء أوروبيين ورعايا دول أخرى في حالة تفاقم التوتر في الشرق الأوسط وسط مواجهة بين إسرائيل وإيران وحزب الله.

اكدت قبرص إنها ليست طرفا في أي عمليات عسكرية أو صراع.

واوضح المتحدث باسم الحكومة قنسطنطينوس ليتيمبيوتيس "ما نقوم به هو المساعدة الإنسانية".