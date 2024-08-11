باسيل: أمن المجتمع اللبناني فوق كل إعتبار وممنوعة الحرب بين اللبنانيين

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى انه صحيح ان النهر يحافظ على نفس المجرى مئات آلاف السنين ولكن المياه بالنهر تتجدّد كل يوم، وهكذت التيار يحافظ على مبادئه وقيمه، ولكن يجدّد اسالبيه وأجياله.

ولفت باسيل في اللقاء مع قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، الى ان إعادة النظر بخياراتنا بالناس وبسلوكنا مسألة صحية تجعلنا نستفيد من التجربة ونفهم المطلوب كي نكمل المسيرة. واشار الى اننا باصعب الظروف لم نفقد الامل ان نحرّر لبنان من الوصايات والاحتلالات ونجحنا، وعليكم ان لا تفقدوا الامل ان تحرّروا البلد بقراره وسياساته، وتتحرّروا مع شعبه.

واردف "‏ممنوعة الحرب بين اللبنانيين، نحن نرفض القيام بحرب مع اسرئيل الاّ اذا هي قامت بالهجوم، فكيف نقبل ان نتقاتل مع بعضنا بالسلاح؟ هذه مرحلة الميليشيات التي يحلم فيها البعض ان تعود ليسيطر،

‏بالنسبة لنا، أمن المجتمع اللبناني فوق كل إعتبار. واكد ‏بان قوة التيار الوطني الحرّ ان يربح معركة بناء الدولة بالمواجهة السلمية وبالحوار وليس بالاقتتال الداخلي والفتنة، مثلما ربح معركة السيادة بالنضال السلمي بعد الـ .1990

وحول الاقالات والاستقالات الاخيرة من التيار، قال "‏الذين خرجوا نحفظ لهم المراحل النقية من النضال، لكن لا نخفي الأذى الذي تسببوا به بحق التيار الذي صنعهم، ‏التيار هو نضال الناس والتي تضحياتهم إسترجعت المواقع ووزّعت المناصب على الذين اخذوها بفضل الناس واصواتهم، و‏من دون فضل الناس، يخبرنا "من كلّ يلّي عم بيربّحوا التيار جميلة" ماذا كانوا قادرين على ان يقوموا به لوحدهم؟".

واردف "اتخيّلك اليوم يا جنرال ميشال عون بماذا تشعر وماذا تقول: "علّمته رمي النبال ولما اشتدّ ساعِدُه رَمَاني،

‏وكم علّمته نظمَ القوافي، فلّما قال قافيةً هَجَاني".

وتابع: "انا متلزم باستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة للخارج وبالتدقيق الجنائي وبالعمل لاستعادة اموال المودعين ولو جزئياً، والعمل على محاسبة الذين سرقوها، وانا ملتزم برفض التوطين ومحاربة النزوح واللجوء والعمل على عودة النازحين واللاجئين، ‏انا ملتزم بالدولة والقانون والدستور– انا ملتزم ببناء الدولة ومؤسساتها وبدولة الحق والعدالة، انا ملتزم بتحقيق اللامركزية الموسّعة وملتزم بالعمل على انشاء الصندوق الائتماني والسيادي".

واردف: "انا ملتزم بمواجهة كل مغتصب ومعتدي على ارضنا واوّلهم اسرائيل وداعش وكلّ المنظمّات الارهابية، وملتزم بعلاقات جيّدة مع محيطنا والعالم وعلى رأسهم سوريا، انا ملتزم العمل على تحقيق الدولة المدنية واذا فشلت ملتزم بالعمل على ايجاد نظام مناسب لنا منتوافق عليه كلبنانيين".

وتابع: "انا ملتزم بالتعدّدية والتنوّع وبالحفاظ على وحدة لبنان والقبول بالعيش معاً ولو مختلفين، ‏انا متلزم بالتيار الوطني الحرّ وبطلب من كلّ واحد منكم يكون ملتزم متلي بالتيار الوطني الحرّ، نواب ومسؤولين ومنسقين ورؤساء لجان مركزية ومنتسبين وملتزمين ومناصرين اعزاء".