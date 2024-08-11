لوكاشينكو: تدمير أهداف جوية أوكرانية فوق بيلاروسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يفترض أنها هجومية، فوق أراضي بلاده.

وقال لوكاشينكو: "وضعت القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى. الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح أن "نحو 10 أهداف كانت قادمة من أراضي أوكرانيا"، وأضاف: "وضعت قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قتالي كامل لاعتراض الأهداف. أقلعت نحو 10 طائرات ومروحية، كما تم وضع قاذفات الصواريخ في حالة تأهب قصوى. دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا فوق أراضي بيلاروس، ليلا".