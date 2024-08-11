حزب الله ينفذ 10 عمليات عسكرية على مدار يوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله 10 عمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، يوم السبت، أسفر عنها قتلى ومصابين وتدمير آليات الاحتلال .

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 10-08-2024، وفقًا للآتي:

عمليات حزب الله :

1- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.‏

2- الساعة 12:50 استهداف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:48 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 17:05 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع مسكاف عام وإصابتها إصابة مباشرة.

5- استهداف مستوطنة إيلون بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وتحديداً بلدتي ‏طيرحرفا وعيتا الشعب.

6- الساعة 17:30 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 17:35 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- الساعة 18:20 استهداف منظومة فنّية على ‏تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكلٍ مباشر.‏

9- شَن هجوم جوي بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، استهدف أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بشكلٍ مباشر وأوقع فيها إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا.

10- شَن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.