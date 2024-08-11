حزب الله ينفذ 10 عمليات عسكرية على مدار يوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله 10 عمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، يوم السبت، أسفر عنها قتلى ومصابين وتدمير آليات الاحتلال .
وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 10-08-2024، وفقًا للآتي:
عمليات حزب الله :
1- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.
2- الساعة 12:50 استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 12:48 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 17:05 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وإصابتها إصابة مباشرة.
5- استهداف مستوطنة إيلون بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وتحديداً بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب.
6- الساعة 17:30 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 17:35 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 18:20 استهداف منظومة فنّية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكلٍ مباشر.
9- شَن هجوم جوي بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه ألون (قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بشكلٍ مباشر وأوقع فيها إصابات مؤكدة، كردٍّ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا.
10- شَن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.