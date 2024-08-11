نكشف موعد هجوم إيران وحزب الله الانتقامي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت وسائل عبرية، حول عملية عسكرية سوف ينفذها حزب الله، وأعلنت التوقيت المحتمل لها، حسب تسريبات لمعلومات استخبراتية إسرائيلية.

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة، وتلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله إسرائيل أولا، ثم تقوم إيران بذات الشيء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن حزب الله عازم على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، موضحة أن حزب الله لن يغير خططه بسبب جولة المفاوضات المقررة الخميس المقبل، والمتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، رغم أن تل أبيب لم تعلن أو تنف ضلوعها في العملية التي أثارت مخاوف من احتمال تحول الحرب بين إسرائيل والحركة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع بالشرق الأوسط.

كما اغتالت إسرائيل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال هنية.