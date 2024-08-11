حملة ترامب تتعرض لاختراق.. واتهامات أمريكية لإيران دون دليل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب يوم السبت، أنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها مشيرة إلى العداوة السابقة بين ترامب وإيران لكن دون تقديم أدلة.

وجاء إعلان الحملة بعد أن قال موقع "بوليتيكو" الإخباري إنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان "هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".

وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثون من شركة مايكروسوفت الجمعة قالوا فيه إن متسللين على صلة بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب "مسؤول رفيع المستوى" في الحملة الرئاسية الأميركية في يونيو، دون أن يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن هوية المسؤول.

وأوضح تشيونغ أن "الإيرانيين يعلمون أن الرئيس ترامب سيوقف حكمهم الإرهابي كما فعل في السنوات الأربع الأولى من وجوده في البيت الأبيض".

وكانت العلاقات بين ترامب وإيران متوترة في أثناء توليه منصبه.

وفي عهد ترامب، قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في 2020 وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني.

جدير بالذكر أن شبكة "سي إن إن" الأميركية كانت قد ذكرت في يوليو، أن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية عن وجود مؤامرة إيرانية ضد ترامب.