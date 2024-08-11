مستشار خامنئي: الظروف تهيّأت لإنزال أشد العقاب بإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني الأسبق، المستشار السياسي للمرشد الأعلى علي شمخاني، السبت، إن " هدف إسرائيل الوحيد من قتل المصلين في مدرسة التابعين في غزة، واغتيال الشهيد المقدس هنية في إيران، هو تصعيد الحرب وخفض وتيرة محادثات التهدئة".

وأكد شمخاني في تغريدة باللغة العبرية عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، أن "لقد مهدت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية الطريق لمعاقبة شديدة لنظام لا يفهم إلا لغة القوة".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، إن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن يقوم حزب الله اللبناني بمهاجمة إسرائيل ثم تهاجمها إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 القادمة.