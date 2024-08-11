بالطبل البلدي.. احتفالات أمام منزل سارة سمير بالإسماعيلية بعد حصولها على فضية أولمبياد باريس - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - مروة شاهين:

احتفل أهالي قرية الهوانية التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مسقط رأس اللاعبة سارة سمير، بفوز ابنة القرية بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

وتوافد العشرات من أهالي القرية على منزل أسرة سارة سمير، ورقص بعضهم أمام المنزل على ايقاع الطبل البلدي والمزمار تعبيرًا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بالإنجاز الذي حققته ابنتهم.

في تصريح له، أكد الدكتور محمد سمير، شقيق اللاعبة أنه كان متوقع فوز شقيقته بميدالية أولمبية، وذكر أنها كانت تخضع لتدريبات شاقة جدا قبل سفرها، قائلا :" كانت متواجدة بصفة دائمة داخل المعسكر، وكنت أتردد عليها للاطمئنان عليها أو تلبية طلباتها وكان كل تركيزها فقط في الفوز والحصول على الميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليا".

وأضاف شقيق البطلة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تواصل دائم مع الأسرة، وأبلغ العائلة اليوم بحصولها على الفضية وقدم لنا التهنئة من خلال التليفون.

وكانت سارة سمير، حققت الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، في رفع الأثقال في وزن 81 كيلو جرام، بمجموع 268 نقطة.

ولم تكن هذه هى الميدالية الأولمبية الأولى لها، حيث سبق أن حصدت الميدالية البرونزية، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في وزن 69 كيلو جرام.

ومن المقرر أن تحصل سارة سمير على مكافأة مادية، تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين جنيهاً.