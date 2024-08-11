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محافظ الغربية يهنئ اللاعب أحمد الجندي لحصوله على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اللاعب أحمد الجندي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف: "أتوجه بالتهنئه لأبطال مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال ومحمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف"، معرباً عن فخره بهذه النماذج الشبابية الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى المحافل .

وكان أحمد الجندي، تمكن من حصد الميدالية الذهبية لمصر في الخماسي الحديث، في أولمبياد باريس 2024.
ونجحت الرباعة المصرية سارة سمير، في حصد الميدالية الفضية لمصر، في رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام.
وكان محمد السيد افتتح ميداليات مصر في أولمبياد باريس 2024، بعدما تمكن من حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، في سلاح سيف المبارزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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