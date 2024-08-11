بالصور.. مصادرة 27 طن مياه غازية وإعدام أغذية فاسدة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة لمراقبة الأغذية بمدينة شرم الشيخ، لضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين والقادمين إليها، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، التي جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى خلال الحملة المرور على 45 منشأة مختلفة، وأسفرت عن تحرير 116 محضرًا متنوعًا، بواقع 45 محضر نظافة عامة، و68 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وتحرير محضرين ضبط مياه غازية غير مطابقة للمواصفات القياسية، بإجمالي 27 طن مياه غازية، ومحضر إعدام 408 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، و120 لتر مشروبات بها تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، استمرار الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.