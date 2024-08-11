شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تهنئ سارة سمير بفوزها بميدالية فضية بأولمبياد باريس: شرفتى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مؤسسة حياة كريمة البطلة المصرية سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لـ رفع الأثقال ومتطوعة في مؤسسة حياة كريمة، بفوزها بالميدالية الفضية فى أولمبياد باريس 2024.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": مؤسسة حياة كريمة تهنىء بطلتنا سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال ومتطوعة في مؤسسة حياة كريمة، على فوزها بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.. شرفتي مصر وكلنا فخورين بيكي وبإنجازك الكبير.



واستطاعت سارة سمير نجمة رفع الأثقال، أن تواصل تسجيل اسمها بأحرف من نور، لتلقب بالمرأة الحديدية، بعدما حصدت الميدالية الفضية فى أولمبياد باريس 2024.



ونجحت سارة سمير ابنة الإسماعيلية فى أن تضيف الميدالية الأولمبية الثانية فى مشوارها بتاريخ الأولمبياد، فى ظل حصد برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل من قبل.

