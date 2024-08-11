إصابة راعٍ في إطلاق نار إسرائيلي على أطراف الوزاني

أطلقت رشقات نارية من قبل الجيش الإسرائيلي على أطراف الوزاني في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة راعٍ بجروح، تم نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.