مصادر لـ"الجزيرة": مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا طارئًا الثلاثاء بشأن مجزرة حي الدرج في غزة

أفادت مصادر دبلوماسية قناة "الجزيرة"، بأنّ "مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا طارئًا الثلاثاء بطلب من الجزائر بشأن مجزرة حي الدرج في غزة"، والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي فجر السبت 10 آب الحالي.

وأمس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء صلاة الفجر في مدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة والتي تؤوي نازحين، حيث تناثرت أشلاء الضحايا لدرجة أنه كان من الصعب جمع جثة كاملة، وفقًا للناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وارتُكبت المجزرة وسط موجة تحريض متواصلة من قبل العديد من المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، آخرها دعوة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تجويع وتعطيش كل الفلسطينيين في غزة حتى الموت، في حين يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".