رئيس البرلمان الإيراني: الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) محمد باقر قاليباف، إلى أنّه "وفق توجيهات المرشد السيد علي خامنئي نعتبر الثأر لإسماعيل هنية الذي استشهد على أرضنا واجبًا دينيًا ووطنيًا".

وشدد على أنّ "مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثبتت مجددًا أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة".

وأمس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء صلاة الفجر في مدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة والتي تؤوي نازحين، حيث تناثرت أشلاء الضحايا لدرجة أنه كان من الصعب جمع جثة كاملة، وفقًا للناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وارتُكبت المجزرة قبل جولة مرتقبة من المفاوضات بشأن غزة ووسط موجة تحريض متواصلة من قبل العديد من المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، آخرها دعوة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تجويع وتعطيش كل الفلسطينيين في غزة حتى الموت، في حين يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".