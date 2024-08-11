الجيش الإسرائيلي طالب سكان حي الجلاء في خانيونس بالمغادرة استعدادًا لـ"عملية عسكرية"

طالب الجيش الإسرائيلي سكان حي الجلاء في خانيونس جنوب قطاع غزة بالمغادرة، "استعدادًا لعملية عسكرية في المنطقة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.