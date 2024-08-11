أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنّ "كلمة الله تحرر وتوحّد وتجمع ويا ليت كل مسؤول عندنا يصغي لكلام الله، بلدّل العديد من مواقفه السلبية، وأولها تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية".
ولفت، خلال قداس الأحد في الديمان، إلى أنّ "البلاد تسير إلى الوراء".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: البلاد تسير للوراء ويا ليت كل مسؤول يصغي لكلام الله لبدّل مواقفه السلبية وأولها تعطيل انتخاب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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