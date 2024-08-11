إصابة 13 شخصا إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني على كورسك الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني اعترضه الدفاع الجوي الروسي على مبنى سكني في مدينة كورسك.

وقال القائم بأعمال حاكم كورسك اليكسي سميرنوف عبر منصة تلجرام إن حالة اثنين من المصابين خطيرة، كما إندلع حريق في المبني، ولا تزال فرق الإسعاف تعمل في مكان الحادث، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأفاد فرع وزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كورسك بأنه تم إخماد الحريق وأن الهياكل الحاملة للمبنى لم تتضرر.

وذكر سميرنوف في وقت سابق أن صاروخا أوكرانيا سقط على مبنى سكني في كورسك الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق. وقال عمدة كورسك إيجور كوتساك أنه كان في مكان الحادث وأن سيارات تضررت أيضا جراء سقوط الصاروخ.

ولا تزال السلطات الروسية تعمل على إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين في منطقة كورسك جنوبي البلاد ، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو صد توغل كبير قامت به القوات الأوكرانية.

وذكر قالت قوات الدفاع المدني الروسية إن حوالي 76 ألف مدني تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية وتم نقلهم إلى مناطق أخرى في روسيا.